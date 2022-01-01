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Дани Леви
Дани Леви
Dani Levy
О персоне
Фильмография
Дани Леви
Dani Levy
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Дата рождения
17 ноября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Базель, Швейцария
Биография Дани Леви
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Фильмография Дани Леви
Осторожно, Кенгуру!
комедия
2020, Германия
5.0
Мир семьи Вундерлих
драма, комедия, мюзикл
2016, Германия / Швейцария
5.0
Жизнь слишком длинна
комедия, драма
2010, Германия
7.0
Германия 09
драма
2009, Германия
6.0
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
военный, драма, комедия
2007, Германия
6.0
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