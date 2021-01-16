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В первом мультфильме франшизы юный Говард Лавкрафт получил от своего сошедшего с ума отца дневник, который перенёс его в Замёрзшее королевство. Там мальчик встретил жуткого, но добродушного монстра. Вместе им удалось освободить страну от злодеев и вернуть Говарда в его мир. Но на этом приключения не закончились. В продолжении Говарду придётся отправиться в Подводное королевство, ведь злобный Абдул Альхазард хочет собрать все три дневника отца Лавкрафта и снова захватить власть. Помогать…