В первом мультфильме франшизы юный Говард Лавкрафт получил от своего сошедшего с ума отца дневник, который перенёс его в Замёрзшее королевство. Там мальчик встретил жуткого, но добродушного монстра. Вместе им удалось освободить страну от злодеев и вернуть Говарда в его мир. Но на этом приключения не закончились. В продолжении Говарду придётся отправиться в Подводное королевство, ведь злобный Абдул Альхазард хочет собрать все три дневника отца Лавкрафта и снова захватить власть. Помогать…
Когда твой папка сидит в психушке после умоповреждающих путешествий по параллельным мирам, мамка с утра пуЖает зелёным огнём из глаз, а ты остаёшься (нежданно-негаданно) за главного хранителя супер-пупер-секретного дневника (ну, а кто ж ещё-то?), спокойной жизни не жди (это уж как пить дать).
Особенно если зовут тебя - Говард Лавкрафт (не хухры-мухры), и ты должен (ну чё ж тут поделать) в очередной раз спасти мир от враждебно настроенного инопланетного быдла...
Признаться, я никогда не относила себя к поклонникам Лавкрафта (я, строго говоря, вообще его не читала до сегодняшнего утра). А посему на мульт я отправилась из чистейшего любопытства: к фильмам-ужастикам как-то поостыла (много было разочарований в последнее время), а вот мультики такие люблю по-прежнему)
Ну, если в двух словах - то мне понравилось: такая добротная, милая и даже как будто уютная анимация получилась (не исключено, что пересмотрю сие дома в свободное время и даже, наверное, первую часть дилогии - ту, что про замёрзшее королевство, - найду и гляну.
Короче, поход в кино выдался удачным - это факт. ПРичём, киноМ-то дело и не ограничилось.
- После мульта, естесь-но, стало интересно: чё эт за Лавкрафт за такой, о котором говорят везде и всюду, чё за зверь Ктулху и откуда оно вообще всё?
- Ну, я и полезла искать инфу о жизни и творчестве: благо в интернете её предостаточно.
История о бедных родителях реального Лавкрафта пугает и радует одновременно: оказывается, не самое плохое детство у меня было так-то...
А вот рассказы его мне приглянулись весьма и весьма: даже странно, что раньше я этого не читала...
- В общем, если вам, как и мне, по душе всякие мистические закорюки, вселенская борьба со злом и маленькие герои, на которых наваливаются немаленькие проблемы, то это прям для вас: идите на "Говард и подводное королевство" - не пожалеете 👍
А я - читать "Зов Ктулху": ну, надо ж до ночи-то узнать, чем там дело кончится, правда? 😉
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