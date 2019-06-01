Молодая перспективная художница из Лос-Анджелеса Деззи сталкивается с творческим кризисом. Девушка никак не может закончить уже оплаченную работу и решает найти вдохновение в отвязных вечеринках — алкоголь, наркотики и прочие развлечения плоти — она пробует всё, до чего может дотянуться. После нескольких дней такого времяпрепровождения Деззи снова ощущает прилив творческой энергии и начинает рисовать. Но вместе с этим она теперь ощущает и неутолимую потребность пить кровь.
|20 февраля 2020
|Германия
|27 сентября 2019
|США