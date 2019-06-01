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Постер фильма Блаженство
5.9
Киноафиша Фильмы Блаженство
5.9

Блаженство

, 2019
Bliss
США / драма, ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Блаженство
5.9

О фильме

Молодая перспективная художница из Лос-Анджелеса Деззи сталкивается с творческим кризисом. Девушка никак не может закончить уже оплаченную работу и решает найти вдохновение в отвязных вечеринках — алкоголь, наркотики и прочие развлечения плоти — она пробует всё, до чего может дотянуться. После нескольких дней такого времяпрепровождения Деззи снова ощущает прилив творческой энергии и начинает рисовать. Но вместе с этим она теперь ощущает и неутолимую потребность пить кровь.

В ролях

Риз Уэйкфилд
Риз Уэйкфилд
Ronnie
Тру Коллинз
Courtney
Джереми Гарднер
Clive
Грэхэм Скиппер
Грэхэм Скиппер
Hadrian
Дора Мэдисон
Дора Мэдисон
Dezzy
Крис Маккенна
David
Рэйчел Эвери
Nikki St. Jean
Mark Beltzman
Lance
Джордж Уэндт
Pops
Абрахам Бенруби
Абрахам Бенруби
Abe
Режиссер Джо Бегос
Сценарист Грэхэм Скиппер, Джо Бегос
Композитор Стив Мур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 сентября 2019
Премьера в мире 1 июня 2019
Дата выхода
20 февраля 2020 Германия
27 сентября 2019 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Channel 83 Films
Другие названия
Bliss, Blazenstvo, Ekstaza, Êxtase, Trip in die Hölle, Η έκσταση του αίματος, Блаженство, ブリス, 极乐

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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