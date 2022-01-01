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Золушка.ру, 2007

2007 / Украина
6.2 Оцените
10 голосов
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О фильме

Наташа и Андрей были счастливой провинциальной парой. Но Андрея не устраивала жизнь в глубинке. Он хотел блеска столичного шоу-бизнеса и шикарной жизни. Ему подворачивается шанс, и он решает им воспользоваться. По приглашению известного продюсера, Андрей едет в столицу строить свою карьеру певца. Через некоторое время он находит себе завидную партию в лице молодой дочки нефтяного магната. Когда Наташа узнает об этом, то она очень расстраивается. Единственный выход - это найти себе такого же по статусу жениха. Она обращается в агентство «Золушка». Но приехав в Москву, девушка становится жертвой обмана. Однако судьба преподносит ей шикарный подарок, когда казалось, что ничего хорошего уже не может случиться.

6.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 12+
Режиссер
Александр Замятин
В ролях
Ники Илиев
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Олег Шкловский
Владислав Котлярский
Владислав Котлярский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золушка.ру 1 постер
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