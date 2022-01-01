Золушка.ру, 2007

Наташа и Андрей были счастливой провинциальной парой. Но Андрея не устраивала жизнь в глубинке. Он хотел блеска столичного шоу-бизнеса и шикарной жизни. Ему подворачивается шанс, и он решает им воспользоваться. По приглашению известного продюсера, Андрей едет в столицу строить свою карьеру певца. Через некоторое время он находит себе завидную партию в лице молодой дочки нефтяного магната. Когда Наташа узнает об этом, то она очень расстраивается. Единственный выход - это найти себе такого же по статусу жениха. Она обращается в агентство «Золушка». Но приехав в Москву, девушка становится жертвой обмана. Однако судьба преподносит ей шикарный подарок, когда казалось, что ничего хорошего уже не может случиться.