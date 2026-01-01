Оповещения от Киноафиши
Александр Замятин Aleksandr Zamyatin
Александр Замятин

Aleksandr Zamyatin

Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

В лесах и на горах 6.7
В лесах и на горах (2010)
Золушка.ру 6.4
Золушка.ру (2007)
Красивая жизнь 6.4
Красивая жизнь (2014)

Фильмография Александр Замятин

Жанр
Год
Красивая жизнь 6.4
Красивая жизнь
драма, мелодрама 2014, Россия
Человеческий фактор
Человеческий фактор
мелодрама 2014, Россия
Хозяйка тайги 2
Хозяйка тайги 2
боевик, криминал, приключения 2012, Россия
След саламандры 5.8
След саламандры
мелодрама, приключения 2012, Россия
В лесах и на горах 6.7
В лесах и на горах
драма, исторический 2010, Россия/Украина
Разведчики: Война после войны 5.9
Разведчики: Война после войны Razvedchiki: Voina posle voiny
военный 2008, Россия
Золушка.ру 6.4
Золушка.ру Zolushka.ru
комедия 2007, Украина
