О персоне
Фильмография
Александр Замятин
Aleksandr Zamyatin
Александр Замятин
Александр Замятин
Aleksandr Zamyatin
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.7
В лесах и на горах
(2010)
6.4
Золушка.ру
(2007)
6.4
Красивая жизнь
(2014)
Фильмография Александр Замятин
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2014
2012
2010
2008
2007
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Режиссер
7
6.4
Красивая жизнь
драма, мелодрама
2014, Россия
Человеческий фактор
мелодрама
2014, Россия
Хозяйка тайги 2
боевик, криминал, приключения
2012, Россия
5.8
След саламандры
мелодрама, приключения
2012, Россия
6.7
В лесах и на горах
драма, исторический
2010, Россия/Украина
5.9
Разведчики: Война после войны
Razvedchiki: Voina posle voiny
военный
2008, Россия
6.4
Золушка.ру
Zolushka.ru
комедия
2007, Украина
