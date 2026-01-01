Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мики Ито
Miki Itō
Мики Ито
Мики Ито
Miki Itō
Дата рождения
21 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков
(2014)
7.7
Когда плачут цикады
(2006)
7.7
Тетрадь дружбы Нацумэ
(2018)
Фильмография Мики Ито
Актриса
17
Полуночный мотив сердца
аниме , мелодрама, комедия
2026, Япония
Перерождение в яйцо дракона: Я стану сильнейшим
аниме , фэнтези
2026, Япония
6.4
Плохая поездка
комедия, аниме , фэнтези
2024, Япония
6.2
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика
2023, Япония
5.5
Шпионский класс
аниме , боевик, триллер, комедия
2023, Япония
7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме
2022, Япония
7.1
Акватоп белого песка
драма, комедия, аниме
2021, Япония
7.7
Тетрадь дружбы Нацумэ
Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu
анимация, аниме , семейный
2018, Япония
7.5
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы
2015, Япония
7.9
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2014, Япония
7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов
Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация
2013, Япония
6.8
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
аниме
2010, Япония
7.6
Время Евы
аниме , фантастика
2008, Япония
7.1
Судьба: Ночь схватки
аниме , приключения, боевик, фэнтези
2006, Япония
7.7
Когда плачут цикады
аниме , драма, ужасы, детектив
2006, Япония
7.2
Сумрачный самурай
Tasogare Seibei
боевик, драма, семейный
2002, Япония
7.1
Сны оружия
аниме , фантастика
1993, Япония
