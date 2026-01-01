Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
21 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков 7.9
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков (2014)
Когда плачут цикады 7.7
Когда плачут цикады (2006)
Тетрадь дружбы Нацумэ 7.7
Тетрадь дружбы Нацумэ (2018)

Фильмография Мики Ито

Жанр
Год
Полуночный мотив сердца
Полуночный мотив сердца
аниме , мелодрама, комедия 2026, Япония
Перерождение в яйцо дракона: Я стану сильнейшим
Перерождение в яйцо дракона: Я стану сильнейшим
аниме , фэнтези 2026, Япония
Плохая поездка 6.4
Плохая поездка
комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
Синдуальность: Нуар 6.2
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика 2023, Япония
Шпионский класс 5.5
Шпионский класс
аниме , боевик, триллер, комедия 2023, Япония
Драконий жемчуг: Супер — супергерой 7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме 2022, Япония
Акватоп белого песка 7.1
Акватоп белого песка
драма, комедия, аниме 2021, Япония
Тетрадь дружбы Нацумэ 7.7
Тетрадь дружбы Нацумэ Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu
анимация, аниме , семейный 2018, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Парад смерти 7.5
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков 7.9
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2014, Япония
Драконий жемчуг: Битва Богов 7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация 2013, Япония
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край 6.8
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
аниме 2010, Япония
Время Евы 7.6
Время Евы
аниме , фантастика 2008, Япония
Судьба: Ночь схватки 7.1
Судьба: Ночь схватки
аниме , приключения, боевик, фэнтези 2006, Япония
Когда плачут цикады 7.7
Когда плачут цикады
аниме , драма, ужасы, детектив 2006, Япония
Сумрачный самурай 7.2
Сумрачный самурай Tasogare Seibei
боевик, драма, семейный 2002, Япония
Сны оружия 7.1
Сны оружия
аниме , фантастика 1993, Япония
