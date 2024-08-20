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Ацуко Танака Atsuko Tanaka
Киноафиша Персоны Ацуко Танака

Ацуко Танака

Atsuko Tanaka

Дата рождения
14 ноября 1962
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 августа 2024
Карьера
Актриса
Место рождения
Маэбаси, Гумма, Япония
Рост
164 см

Популярные фильмы

Призрак в доспехах 8.0
Призрак в доспехах (1995)
Паразит: Учение о жизни 7.9
Паразит: Учение о жизни (2014)
Призрак в доспехах 2. Невинность 7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность (2004)

Фильмография Ацуко Танака

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 3 Сериалы 3 Актриса 6
Призрак в доспехах: SAC_2045
Призрак в доспехах: SAC_2045
боевик, аниме , фантастика 2020, Япония/США
Паразит: Учение о жизни 7.9
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
Невероятные приключения Джоджо
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме 2012, Япония
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край 6.8
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
аниме 2010, Япония
Призрак в доспехах 2. Невинность 7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность Ghost in the Shell 2: Innocence
анимация, триллер, аниме 2004, Япония
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Билеты
Призрак в доспехах 8
Призрак в доспехах Kokaku kidotai
анимация, аниме 1995, Япония
Билеты
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