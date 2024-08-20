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Фильмография
Ацуко Танака
Atsuko Tanaka
Киноафиша
Персоны
Ацуко Танака
Ацуко Танака
Atsuko Tanaka
Дата рождения
14 ноября 1962
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 августа 2024
Карьера
Актриса
Место рождения
Маэбаси, Гумма, Япония
Рост
164 см
Популярные фильмы
8.0
Призрак в доспехах
(1995)
Билеты
7.9
Паразит: Учение о жизни
(2014)
7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность
(2004)
Билеты
Фильмография Ацуко Танака
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2020
2014
2012
2010
2004
1995
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актриса
6
Призрак в доспехах: SAC_2045
боевик, аниме , фантастика
2020, Япония/США
7.9
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы
2014, Япония
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Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме
2012, Япония
6.8
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
аниме
2010, Япония
7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность
Ghost in the Shell 2: Innocence
анимация, триллер, аниме
2004, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
8
Призрак в доспехах
Kokaku kidotai
анимация, аниме
1995, Япония
Билеты
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