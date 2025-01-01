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Постер мультфильма Хвастливый мышонок
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Киноафиша Фильмы Хвастливый мышонок

Хвастливый мышонок

Khvastliviy myshonok 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам хантыйской сказки.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Другие названия
Khvastliviy myshonok, Хвастливый мышонок
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Петр Вишняков
Ирина Карташева
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Хвастливый мышонок

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