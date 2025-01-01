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Хвастливый мышонок
Хвастливый мышонок
Khvastliviy myshonok
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анимация
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О фильме
По мотивам хантыйской сказки.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
1 января 1983
Другие названия
Khvastliviy myshonok, Хвастливый мышонок
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Петр Вишняков
Ирина Карташева
Всеволод Ларионов
Марина Игнатова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.2
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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