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Постер мультфильма Илья Муромец и Соловей-Разбойник
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Киноафиша Фильмы Илья Муромец и Соловей-Разбойник

Илья Муромец и Соловей-Разбойник

Ilya Muromets i Solovey-Razboynik 18+
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О фильме

Легендарный богатырь Илья Муромец отправился в стольный град Киев, а по дороге спас от неминуемой гибели жителей Чернигова. Благодарные люди были рады предложить герою место городского воеводы, но тот решил продолжить свой путь, и как можно скорее. Черниговцы советуют богатырю поехать более длинным путем, потому что на самом коротком обосновался Соловей-разбойник. Злодей губит всех путников. Но разве может русский богатырь бояться нечистой силы?

  • В основу мультфильма легли былины об одном из самых прославленных богатырей – Илье Муромце. Анимационный фильм является второй частью дилогии, первая – «Илья Муромец. Пролог» – вышла в свет в 1975 году. 
  • Режиссером мультфильма выступил Иван Аксенчук. В своем творчестве он не раз обращался к русскому фольклору: из-под режиссерского пера Аксенчука вышли такие анимационные ленты, как «Сказка сказывается» (1970), «Молодильные яблоки» (1974), «Синеглазка» (1984).
  • Алексей Консовский работал над озвучиванием обеих частей дилогии об Илье Муромце, но если в первой части он подарил свой голос только рассказчику, то во второй – еще и главному герою-богатырю.
  • Для Михаила Львова, озвучившего Соловья-разбойника, это был единственный опыт работы над мультфильмами. Ранее и в дальнейшем народный артист РСФСР работал только в театре и кино.

О богатыре Илье Муромце и Соловье-разбойнике — злостном нарушителе спокойствия жителей Киева.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Другие названия
Ilya Muromets i Solovey-Razboynik, Ilya Muromets and Highwayman Nightingale, Илья Муромец и Соловей Разбойник, Илья Муромец и Соловей-Разбойник
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Петр Вишняков
Юрий Волынцев
Михаил Львов
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
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Илья Муромец и Соловей-Разбойник

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