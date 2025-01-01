Легендарный богатырь Илья Муромец отправился в стольный град Киев, а по дороге спас от неминуемой гибели жителей Чернигова. Благодарные люди были рады предложить герою место городского воеводы, но тот решил продолжить свой путь, и как можно скорее. Черниговцы советуют богатырю поехать более длинным путем, потому что на самом коротком обосновался Соловей-разбойник. Злодей губит всех путников. Но разве может русский богатырь бояться нечистой силы?
О богатыре Илье Муромце и Соловье-разбойнике — злостном нарушителе спокойствия жителей Киева.