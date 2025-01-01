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Зелёный кузнечик
Зелёный кузнечик
Zelyonyy kuznechik
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О фильме
О том, как родители подарили сынуле-кузнечику на день рождения барабан. И что из этого вышло…
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1972
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zelyonyy kuznechik, The Green Grasshopper, Зеленый кузнечик, Зелёный кузнечик
Режиссер
Раса Страутмане
В ролях
Лидия Королева
Евгений Весник
Анна Варпаховская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.4
Оцените
10
голосов
4.8
IMDb
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