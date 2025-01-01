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Постер мультфильма Зеркальце
Постер мультфильма Зеркальце
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Зеркальце

Зеркальце

Zerkaltse 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как звери перевоспитали девочку-хвастунишку.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1967
Другие названия
Zerkaltse, The Small Mirror, Зеркальце, Дзеркальце
Режиссер
Петр Носов
В ролях
Александра Панова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Юлия Юльская
Михаил Яншин
Михаил Яншин
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Зеркальце

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