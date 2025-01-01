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Рейтинги
6.6
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
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Зеркальце
Зеркальце
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О фильме
Как звери перевоспитали девочку-хвастунишку.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1967
Другие названия
Zerkaltse, The Small Mirror, Зеркальце, Дзеркальце
Режиссер
Петр Носов
В ролях
Александра Панова
Георгий Вицин
Юлия Юльская
Михаил Яншин
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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