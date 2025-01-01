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Киноафиша Фильмы Светлячок № 6

Светлячок № 6

Svetlyachok: Zhurnal dlya samykh malenkikh No.6 18+
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О фильме

Мультфильм состоит из двух сюжетов. Одуванчик. О том, как лягушонок, сверчок и мышонок насмехаются над одуванчиком, который в такую жару надел себе меховую шапку. Подсолнух. О том, как цыпленок и индюк никак не могли поделить зернышко.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1965
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Svetlyachok: Zhurnal dlya samykh malenkikh No.6, The Firefly No. 6, Светлячок: Журнал для самых маленьких No 6, The Firefly: Infants' Magazine No.6, Світлячок: Журнал для найменших No 6
Режиссер
Петр Носов
В ролях
Юлия Юльская
Мария Виноградова
Вера Васильева
Вера Васильева
Клара Румянова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Светлячок № 6

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