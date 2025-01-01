Мультфильм состоит из двух сюжетов. Одуванчик. О том, как лягушонок, сверчок и мышонок насмехаются над одуванчиком, который в такую жару надел себе меховую шапку. Подсолнух. О том, как цыпленок и индюк никак не могли поделить зернышко.
СтранаСССР
Продолжительность10 минут
Год выпуска1965
ПроизводствоSoyuzmultfilm
Другие названия
Svetlyachok: Zhurnal dlya samykh malenkikh No.6, The Firefly No. 6, Светлячок: Журнал для самых маленьких No 6, The Firefly: Infants' Magazine No.6, Світлячок: Журнал для найменших No 6