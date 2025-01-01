Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Мишка-задира
1 постер
Киноафиша Фильмы Мишка-задира

Мишка-задира

Mishka-zadira 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Медвежонок любит обижать других зверюшек. Но, на свою беду, ему повстречался свирепый кабан.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 13 января 1956
Дата выхода
13 января 1956 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Mishka-zadira, A Bear Cub the Trouble Maker, Мишка-задира
Режиссер
Петр Носов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мишка-задира
Винтик и Шпунтик – веселые мастера 6.7
Винтик и Шпунтик – веселые мастера (1960)
Зеркальце 6.6
Зеркальце (1967)
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской 6.8
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской (1969)
Светлячок № 7 5.7
Светлячок № 7 (1966)
Светлячок № 6 6.0
Светлячок № 6 (1965)
Беги, ручеек 6.8
Беги, ручеек (1963)
Новогоднее путешествие 6.3
Новогоднее путешествие (1959)
Лиса и волк 7.1
Лиса и волк (1958)
Волк и семеро козлят 6.9
Волк и семеро козлят (1957)
Пирожок 6.6
Пирожок (1956)
Лесная хроника 7.2
Лесная хроника (1970)
Незнайка учится 6.8
Незнайка учится (1961)

Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Мишка-задира

Похожие фильмы онлайн

Винтик и Шпунтик – веселые мастера
 
Зеркальце
 
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше