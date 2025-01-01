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Киноафиша Фильмы Беги, ручеек

Беги, ручеек

Begi, rucheek 18+
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О фильме

С наступлением весны в лесу проснулся и ожил молодой ручеек. Весело и задорно пустился он по привычному пути, помогая распуститься цветам и выйти из спячки зверятам. Каждый в лесу радовался появлению ручейка, ведь с его помощью можно перевозить грузы, умываться и вдоволь пить свежую водицу. Однако хитрая красноглазая жаба обманом остановила ручеек и с помощью лягушек соорудила вокруг запруду. Теперь ручеек не может двигаться дальше и медленно превращается в болото. Благодарные лесные жители приходят ему на помощь и освобождают.

  • Режиссером мультфильма выступил Петр Носов. За свою творческую биографию Носов создал немало замечательных анимационных фильмов, в числе которых «Петушок – золотой гребешок» (1955), «Мурзилка и великан» (1960), «Самый большой друг» (1968). 
  • Актер Юрий Хржановский, голосом которого говорит персонаж «Ручейка…» Крот, ранее озвучивал Крота в другом мультфильме – «Лесная история» режиссера Александра Иванова. 
  • Имя народного артиста РСФСР Сергея Цейца, подарившего свой голос одному из персонажей мультфильма – Дятлу, в титрах не указано. 
  • Музыку к анимационному фильму написал Народный артист РСФСР Александр Флярковский. Композитор также создал музыкальное сопровождение к мультфильмам «Золотые колосья» (1958), «Песенка мышонка» (1967), «Новогоднее приключение» (1980).

Веселый ручеек стремится вдаль, он разливается по сухой земле, делясь с растениями своей влагой. Ему сопутствует ясное солнышко, которое светит высоко для всей природы, зверей и людей. Но однажды преградой нашему ручейку становится злая жаба. Сможет ли он побороть ее?

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1963
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Begi, rucheek, Run, Run, the Little Stream, Беги, ручеек
Режиссер
Петр Носов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Беги, ручеек

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