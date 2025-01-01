С наступлением весны в лесу проснулся и ожил молодой ручеек. Весело и задорно пустился он по привычному пути, помогая распуститься цветам и выйти из спячки зверятам. Каждый в лесу радовался появлению ручейка, ведь с его помощью можно перевозить грузы, умываться и вдоволь пить свежую водицу. Однако хитрая красноглазая жаба обманом остановила ручеек и с помощью лягушек соорудила вокруг запруду. Теперь ручеек не может двигаться дальше и медленно превращается в болото. Благодарные лесные жители приходят ему на помощь и освобождают.