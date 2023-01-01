Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дудочка и кувшинчик
Фильмы похожие на Дудочка и кувшинчик
Дудочка и кувшинчик
1950 / СССР
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Дудочка и кувшинчик
Вся информация о мультфильме
Бременские музыканты
семейный, анимация, мюзикл, сказка
1969, СССР
8.0
Конек-Горбунок
анимация
1947, СССР
7.0
Друзья-товарищи
анимация
1951, СССР
6.0
Танюша, Тявка, Топ и Нюша
короткометражный, анимация
1954, СССР
6.0
Сын камня и великан
анимация
1986, СССР
6.0
Как ослик счастье искал
анимация
1971, СССР
6.0
Волшебная птица
короткометражный, анимация
1953, СССР
6.0
Чудо-мельница
анимация
2001, Россия
7.0
Скоро будет дождь
анимация
1959, СССР
7.0
Молодильные яблоки
анимация
1974, СССР
7.0
Тринадцатый рейс
анимация
1960, СССР
6.0
Дочь Солнца
анимация
1963, СССР
7.0
Фока - на все руки дока
анимация
1972, СССР
7.0
Сказка сказывается
анимация
1970, СССР
7.0
Лесной концерт
анимация, короткометражный
1953, СССР
7.0
Царевна-лягушка
короткометражный, анимация
1954, СССР
7.0
Зеркало времени
анимация, короткометражный
1976, СССР
6.0
Гуси-лебеди
анимация, короткометражный
1949, СССР
7.0
Про бегемота, который боялся прививок
короткометражный, анимация
1966, СССР
7.0
Стрела улетает в сказку
анимация, детский, короткометражный
1954, СССР
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить