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Постер мультфильма Дудочка и кувшинчик
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Киноафиша Фильмы Дудочка и кувшинчик

Дудочка и кувшинчик

Dudochka i kuvshinchik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Напевая песенки, дети гуляют по лесу и собирают ягодки для вкусного варенья. У мальчиков собирать ягоды легко получается, а маленькая девочка Женя очень расстроилась. Потому что совсем не может найти ягодки, ведь они все прячутся под листочками. Села Женя на пенек и заплакала. И вдруг, появляется грибок-боровичок с волшебной дудочкой. И как только дудочка начинает играть, вся поляна покрывается ягодами. Старичек-боровичок предлагает Жене обменяться, — дудочку на кувшинчик. И девочка мигом соглашается.А набрав полные ладошки ягод, девочка понимает, что ей некуда их складывать. И она мчится обратно к дедушке-боровичку, чтобы вернуть свой кувшин и наполнить его ягодами.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 1 января 1950
Дата выхода
12 октября 1950 СССР
1 января 1950 Украина
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dudochka i kuvshinchik, The Pipe and the Pitcher, Дудочка и кувшинчик
Режиссер
Виктор Громов
В ролях
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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