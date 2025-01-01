Напевая песенки, дети гуляют по лесу и собирают ягодки для вкусного варенья. У мальчиков собирать ягоды легко получается, а маленькая девочка Женя очень расстроилась. Потому что совсем не может найти ягодки, ведь они все прячутся под листочками. Села Женя на пенек и заплакала. И вдруг, появляется грибок-боровичок с волшебной дудочкой. И как только дудочка начинает играть, вся поляна покрывается ягодами. Старичек-боровичок предлагает Жене обменяться, — дудочку на кувшинчик. И девочка мигом соглашается.А набрав полные ладошки ягод, девочка понимает, что ей некуда их складывать. И она мчится обратно к дедушке-боровичку, чтобы вернуть свой кувшин и наполнить его ягодами.