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Poster of Nochnoy tsvetok
6.7
Kinoafisha Films Nochnoy tsvetok
6.7

Nochnoy tsvetok

, 1984
Nochnoy tsvetok
USSR / Animation / 18+
Poster of Nochnoy tsvetok
6.7

Cast

Galina Ivanova
The Duckling
Lyudmila Gnilova
The Fox
Maria Vinogradova
The Kitten
Svetlana Kharlap
The Chick
Nina Grigorevna Kornienko
Nina Grigorevna Kornienko
The Mouse
Vyacheslav Bogachyov
Grandpa Polkan
Director Ivan Davydov
Writer Marianna Vekhova
Composer Aleksandr Raskatov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1984
Also known as
Nochnoy tsvetok, Éjszakai virág, Öine lill, Ночной цветок

Cartoon rating

6.7
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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