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Постер мультфильма Уроки наших предков
5.6
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5.6

Уроки наших предков

, 1975
СССР / анимация / 18+
Постер мультфильма Уроки наших предков
5.6

О фильме

О правилах поведения на улицах.

Режиссер Иван Давыдов
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1975

Рейтинг мультфильма

5.6
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Место в рейтинге
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