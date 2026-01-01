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5.6
Киноафиша
Фильмы
Уроки наших предков
5.6
Уроки наших предков
, 1975
СССР / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.6
О фильме
О правилах поведения на улицах.
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Режиссер
Иван Давыдов
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1975
Рейтинг мультфильма
5.6
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме
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