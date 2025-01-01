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Постер мультфильма Светлячок № 8
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Киноафиша Фильмы Светлячок № 8

Светлячок № 8

Svetlyachok N8 18+
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О фильме

Три сюжета: «Карандаш заболел», «Дайкупиподария» и «Шарики».

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1968
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Svetlyachok N8, The Firefly No. 8, Светлячок No 8
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Мария Виноградова
Клара Румянова
Александр Граве
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Светлячок № 8

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