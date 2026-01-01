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И смех и грех
5.4
И смех и грех
, 1978
СССР / анимация / 18+
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О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
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О фильме
Бытовые неурядицы наших дней подтверждают истинность старинных народных пословиц.
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Режиссер
Иван Давыдов
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1978
Где посмотреть фильм
ОККО
Рейтинг мультфильма
5.4
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
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