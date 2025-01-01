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Постер мультфильма Как Маша поссорилась с подушкой
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Киноафиша Фильмы Как Маша поссорилась с подушкой

Как Маша поссорилась с подушкой

Kak Masha possorilas s podushkoy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Девочке Маше не спится и она решила узнать, кто из зверей как спит…

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 2 февраля 1977
Дата выхода
2 февраля 1977 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak Masha possorilas s podushkoy, How Masha Quarrelled with a Pillow, Как Маша поссорилась с подушкой
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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