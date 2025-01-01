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Как Маша поссорилась с подушкой
Как Маша поссорилась с подушкой
Kak Masha possorilas s podushkoy
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Девочке Маше не спится и она решила узнать, кто из зверей как спит…
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1977
Премьера в мире
2 февраля 1977
Дата выхода
2 февраля 1977
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak Masha possorilas s podushkoy, How Masha Quarrelled with a Pillow, Как Маша поссорилась с подушкой
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.2
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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