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О том, как гном покинул дом
Киноафиша Фильмы О том, как гном покинул дом

О том, как гном покинул дом, 1976

1976 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

История о том, как гном покинул дом, а дом, соскучившись пошел искать хозяина.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 1 января 1976
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Попов
В ролях
Владимир Осенев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма О том, как гном покинул дом 1 постер
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