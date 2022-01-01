О том, как гном покинул дом, 1976

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о выходе в прокат О фильме История о том, как гном покинул дом, а дом, соскучившись пошел искать хозяина. Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 9 минут Год выпуска 1976 Премьера в мире 1 января 1976 Возраст 6+ Режиссер Владимир Попов В ролях Владимир Осенев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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