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На задней парте 4
На задней парте 4
Na zadney parte (4-y vypusk)
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1985
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Na zadney parte (4-y vypusk), In the Back of the Classroom #4, На задней парте. 4-й выпуск
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Агарь Власова
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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