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Постер мультфильма На задней парте 4
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Киноафиша Фильмы На задней парте 4

На задней парте 4

Na zadney parte (4-y vypusk) 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1985
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Na zadney parte (4-y vypusk), In the Back of the Classroom #4, На задней парте. 4-й выпуск
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Агарь Власова
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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