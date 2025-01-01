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Постер мультфильма На задней парте 2
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Киноафиша Фильмы На задней парте 2

На задней парте 2

Na zadney parte (2-y vypusk) 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1980
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Na zadney parte (2-y vypusk), In the Back of the Classroom #2, На задней парте. 2-й выпуск
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Агарь Власова
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Феликс Яворский
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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