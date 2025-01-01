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На задней парте 2
На задней парте 2
Na zadney parte (2-y vypusk)
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1980
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Na zadney parte (2-y vypusk), In the Back of the Classroom #2, На задней парте. 2-й выпуск
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Агарь Власова
Всеволод Ларионов
Феликс Яворский
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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