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Пилюля
Пилюля, 1983
1983 / СССР
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
анимация
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Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Как звери наказали обманщицу-лису.
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1983
Возраст
0+
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Лев Шабарин
Николай Граббе
Юрий Пузырев
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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