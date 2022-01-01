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Пилюля
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Пилюля, 1983

1983 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Как звери наказали обманщицу-лису.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1983
Возраст 0+
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Лев Шабарин
Николай Граббе
Юрий Пузырев
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пилюля 1 постер
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