На задней парте, 1978

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о выходе в прокат Причины посмотреть - серия советских рисованных мультфильмов, снятая на «Союзмультфильм» в 1978—1985 годах. Развернуть 7.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1978 Премьера в России 2 декабря 1978 Премьера в мире 2 декабря 1978 Режиссер Валерий Угаров Все актеры и съемочная группа 1 постер

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