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На задней парте, 1978

1978 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть

- серия советских рисованных мультфильмов, снятая на «Союзмультфильм» в 1978—1985 годах.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 2 декабря 1978
Премьера в мире 2 декабря 1978
Режиссер
Валерий Угаров
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма На задней парте 1 постер
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