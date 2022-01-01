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На задней парте
На задней парте, 1978
1978 / СССР
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
анимация
семейный
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Причины посмотреть
- серия советских рисованных мультфильмов, снятая на «Союзмультфильм» в 1978—1985 годах.
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7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1978
Премьера в России
2 декабря 1978
Премьера в мире
2 декабря 1978
Режиссер
Валерий Угаров
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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