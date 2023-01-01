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На задней парте 3
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На задней парте 3, 1984

1984 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1984
Возраст 0+
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Агарь Власова
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма На задней парте 3 1 постер
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