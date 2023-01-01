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На задней парте 3
На задней парте 3, 1984
1984 / СССР
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
анимация
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О фильме
Комические истории о соседях по парте — отличнице и озорнике.
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1984
Возраст
0+
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Агарь Власова
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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