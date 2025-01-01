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Русские напевы

Russkie napevy 18+
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О фильме

По мотивам русских песен «Во деревне то было в Ольховке», «Вставала я ранешенько», «Метелица».

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 24 апреля 1972
Дата выхода
24 апреля 1972 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Russkie napevy, The Russian Melodies, Русские напевы
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Валентина Толкунова
Валентина Толкунова
Анатолий Горохов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Русские напевы

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