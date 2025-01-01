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Русские напевы
Русские напевы
Russkie napevy
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О фильме
По мотивам русских песен «Во деревне то было в Ольховке», «Вставала я ранешенько», «Метелица».
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1972
Премьера в мире
24 апреля 1972
Дата выхода
24 апреля 1972
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Russkie napevy, The Russian Melodies, Русские напевы
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Валентина Толкунова
Анатолий Горохов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
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