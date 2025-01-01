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Салют, Олимпиада!
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О фильме
Фантазия на темы истории олимпийских игр.
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1979
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Salyut, Olimpiada!, Salute to the Olympics!, Салют, олимпиада!
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.3
Оцените
10
голосов
4.9
IMDb
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