Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Салют, Олимпиада!
1 постер
Киноафиша Фильмы Салют, Олимпиада!

Салют, Олимпиада!

Salyut, Olimpiada! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фантазия на темы истории олимпийских игр.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1979
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Salyut, Olimpiada!, Salute to the Olympics!, Салют, олимпиада!
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Салют, Олимпиада!
Четверо с одного двора 6.2
Четверо с одного двора (1967)
Снегирь 5.9
Снегирь (1983)
Сказка о попе и о работнике его Балде 6.9
Сказка о попе и о работнике его Балде (1973)
Однажды утром 5.9
Однажды утром (1981)
Картинки с выставки 6.2
Картинки с выставки (1984)
Гномы и Горный Король 7.1
Гномы и Горный Король (1993)
Чучело-мяучело 6.8
Чучело-мяучело (1982)
Камаринская 6.1
Камаринская (1980)
Русские напевы 6.2
Русские напевы (1972)
Кострома 5.5
Кострома (1989)
Танцы кукол 6.5
Танцы кукол (1985)
Детский альбом 6.0
Детский альбом (1976)

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Салют, Олимпиада!

Похожие фильмы онлайн

Четверо с одного двора
 
Сказка о попе и о работнике его Балде
 
Однажды утром
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше