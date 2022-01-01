Кострома, 1989

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о выходе в прокат О фильме Музыкальный фильм на основе старинной обрядовой песни о весне и рукодельнице Костроме. Развернуть 5.5 Оцените 10 голосов Продолжительность 10 минут Год выпуска 1989 Возраст 6+ Режиссер Инесса Ковалевская Все актеры и съемочная группа 1 постер

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