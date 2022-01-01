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Кострома
Кострома, 1989
1989 / СССР
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Жанр:
анимация
короткометражный
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О фильме
Музыкальный фильм на основе старинной обрядовой песни о весне и рукодельнице Костроме.
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5.5
Оцените
10
голосов
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1989
Возраст
6+
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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