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Кострома Кострома
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Кострома, 1989

1989 / СССР
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О фильме

Музыкальный фильм на основе старинной обрядовой песни о весне и рукодельнице Костроме.

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1989
Возраст 6+
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Кострома 1 постер
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Кострома
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