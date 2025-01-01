Действие мультфильма разворачивается в детской комнате. Маленькая хозяйка присаживается за фортепиано и начинает играть. Дивная музыка, льющаяся из-под ее пальцев, вдохнула жизнь в игрушечных обитателей комнаты. Фарфоровые статуэтки превратились в персонажей с детства любимой сказки. Вот добрая фея одним взмахом волшебной палочки превращает наряд юной замарашки в прелестное бальное платье. Подана карета, запряженная лошадьми, Золушка мчится на бал, где ее ждет благородный и любящий принц…
В основу положены четыре фортепианные пьесы Петра Чайковского: «Сладкая греза», «Игра в лошадки», «Игра деревянных солдатиков» и «Вальс». Под великолепную музыку разыгрывается настоящее представление со знатными особами, переживаниями, вельможами и, конечно, любовными историями.
|29 октября 1976
|СССР