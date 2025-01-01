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Детский альбом

Detskiy albom 18+
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О фильме

Действие мультфильма разворачивается в детской комнате. Маленькая хозяйка присаживается за фортепиано и начинает играть. Дивная музыка, льющаяся из-под ее пальцев, вдохнула жизнь в игрушечных обитателей комнаты. Фарфоровые статуэтки превратились в персонажей с детства любимой сказки. Вот добрая фея одним взмахом волшебной палочки превращает наряд юной замарашки в прелестное бальное платье. Подана карета, запряженная лошадьми, Золушка мчится на бал, где ее ждет благородный и любящий принц…

  • Режиссером и автором сценария мультфильма выступила Инесса Ковалевская. Маленьким и взрослым зрителям хорошо знакомы ее работы – «Бременские музыканты» (1969), «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974), «Чучело-Мяучело» (1982). 
  • В мультфильме нет ни одного диалога, однако все действия персонажей сопровождает музыка. В кадре звучат пьесы для фортепиано из сборника «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского: «Вальс», «Неаполитанская песенка», «Камаринская» и другие. 
  • «Детский альбом» стал первым из цикла музыкальных мультфильмов в творчестве Инессы Ковалевской. Музыка звучит в других ее работах – «Русские напевы» (1972), «Камаринская» (1980), «Танцы кукол» (1985).

В основу положены четыре фортепианные пьесы Петра Чайковского: «Сладкая греза», «Игра в лошадки», «Игра деревянных солдатиков» и «Вальс». Под великолепную музыку разыгрывается настоящее представление со знатными особами, переживаниями, вельможами и, конечно, любовными историями.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 29 октября 1976
Дата выхода
29 октября 1976 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Detskiy albom, Children's Album, Детский альбом
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Детский альбом

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