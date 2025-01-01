Меню
Инесса Ковалевская
Инесса Ковалевская

Дата рождения
1 марта 1933
Возраст
92 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Бременские музыканты 8.0
Бременские музыканты (1969)
В порту 7.2
В порту (1975)
Как львенок и черепаха пели песню 7.1
Как львенок и черепаха пели песню (1972)

Фильмография Инесса Ковалевская

Жанр
Год
Все 19 Фильмы 19 Режиссер 19 Сценарист 10 Актриса 3
Гномы и Горный Король 7.1
Гномы и Горный Король Gnomy i gornyy korol
анимация 1993, Россия
Кострома 5.6
Кострома Kostroma
анимация, короткометражный 1989, СССР
Танцы кукол 6.5
Танцы кукол Tantsy kukol
анимация, короткометражный 1985, СССР
Картинки с выставки 6.3
Картинки с выставки Kartinki s vystavki
анимация 1984, СССР
Снегирь 5.9
Снегирь Snegir
анимация 1983, СССР
Чучело-мяучело 6.8
Чучело-мяучело Chuchelo-myauchelo
анимация 1982, СССР
Однажды утром 5.9
Однажды утром Odnazhdy utrom
анимация 1981, СССР
Камаринская 6.1
Камаринская Kamarinskaya
анимация 1980, СССР
Салют, Олимпиада! 5.3
Салют, Олимпиада! Salyut, Olimpiada!
анимация 1979, СССР
Горный мастер 6.8
Горный мастер Gornyy Master
короткометражный, анимация 1978, СССР
Детский альбом 6
Детский альбом Detskiy albom
короткометражный, анимация 1976, СССР
В порту 7.3
В порту V portu
короткометражный, анимация 1975, СССР
Сказка о попе и о работнике его Балде 6.9
Сказка о попе и о работнике его Балде Skazka o pope i o rabotnike ego Balde
анимация 1973, СССР
Как львенок и черепаха пели песню 7.1
Как львенок и черепаха пели песню Kak lvyonok i cherepakha peli pesnyu
мюзикл, анимация, семейный 1972, СССР
Русские напевы 6.3
Русские напевы Russkie napevy
анимация 1972, СССР
Песни огненных лет 6.3
Песни огненных лет Pesni ognennykh let
анимация, короткометражный 1971, СССР
Катерок 6.9
Катерок Katerok
анимация, короткометражный 1970, СССР
Бременские музыканты 8
Бременские музыканты Bremenskie muzykanty
семейный, анимация, мюзикл, сказка 1969, СССР
Смотреть трейлер
Четверо с одного двора 6.2
Четверо с одного двора Chetvero s odnogo dvora
анимация 1967, СССР
