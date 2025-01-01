Меню
О персоне
Фильмография
Инесса Ковалевская
Инесса Ковалевская
Дата рождения
1 марта 1933
Возраст
92 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.0
Бременские музыканты
(1969)
7.2
В порту
(1975)
7.1
Как львенок и черепаха пели песню
(1972)
Фильмография Инесса Ковалевская
Жанр
Все
Анимация
Короткометражный
Мюзикл
Семейный
Сказка
Год
Все
1993
1989
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1973
1972
1971
1970
1969
1967
Все
19
Фильмы
19
Режиссер
19
Сценарист
10
Актриса
3
7.1
Гномы и Горный Король
Gnomy i gornyy korol
анимация
1993, Россия
5.6
Кострома
Kostroma
анимация, короткометражный
1989, СССР
6.5
Танцы кукол
Tantsy kukol
анимация, короткометражный
1985, СССР
6.3
Картинки с выставки
Kartinki s vystavki
анимация
1984, СССР
5.9
Снегирь
Snegir
анимация
1983, СССР
6.8
Чучело-мяучело
Chuchelo-myauchelo
анимация
1982, СССР
5.9
Однажды утром
Odnazhdy utrom
анимация
1981, СССР
6.1
Камаринская
Kamarinskaya
анимация
1980, СССР
5.3
Салют, Олимпиада!
Salyut, Olimpiada!
анимация
1979, СССР
6.8
Горный мастер
Gornyy Master
короткометражный, анимация
1978, СССР
6
Детский альбом
Detskiy albom
короткометражный, анимация
1976, СССР
7.3
В порту
V portu
короткометражный, анимация
1975, СССР
6.9
Сказка о попе и о работнике его Балде
Skazka o pope i o rabotnike ego Balde
анимация
1973, СССР
7.1
Как львенок и черепаха пели песню
Kak lvyonok i cherepakha peli pesnyu
мюзикл, анимация, семейный
1972, СССР
6.3
Русские напевы
Russkie napevy
анимация
1972, СССР
6.3
Песни огненных лет
Pesni ognennykh let
анимация, короткометражный
1971, СССР
6.9
Катерок
Katerok
анимация, короткометражный
1970, СССР
8
Бременские музыканты
Bremenskie muzykanty
семейный, анимация, мюзикл, сказка
1969, СССР
6.2
Четверо с одного двора
Chetvero s odnogo dvora
анимация
1967, СССР
