Опустилось за лес солнце, выглянул на небо ясный месяц. Тихо и темно стало в лесу и деревне, лишь в одной из избушек светились теплым светом окна и звучала задорная танцевальная музыка. Один из участников праздника, мужичок, отправился домой через лес, но по дороге не удержался, достал из кармана дудочку и принялся играть «Камаринскую» и приплясывать. Лесные жители тут же заинтересовались музыкой, волки, лисы, русалки, даже Леший выглянули из своих укрытий. А как только притомился мужичок и уснул под деревом, зайчишки взяли его дудочку… и начались в лесу танцы!