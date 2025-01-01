Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Камаринская
1 постер
Киноафиша Фильмы Камаринская

Камаринская

Kamarinskaya 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Опустилось за лес солнце, выглянул на небо ясный месяц. Тихо и темно стало в лесу и деревне, лишь в одной из избушек светились теплым светом окна и звучала задорная танцевальная музыка. Один из участников праздника, мужичок, отправился домой через лес, но по дороге не удержался, достал из кармана дудочку и принялся играть «Камаринскую» и приплясывать. Лесные жители тут же заинтересовались музыкой, волки, лисы, русалки, даже Леший выглянули из своих укрытий. А как только притомился мужичок и уснул под деревом, зайчишки взяли его дудочку… и начались в лесу танцы!

  • Режиссер Инесса Ковалевская задумала создать серию мультфильмов, основой для которых послужили бы произведения мировых композиторов-классиков. Так, в «Камаринской» использована одноименная увертюра, написанная М.И. Глинкой в 1848 году. 
  • Среди других музыкальных мультфильмов Инессы Ковалевской – «Детский альбом» (1976) на музыку П.И. Чайковского, «Танцы кукол» (1985) на музыку Дмитрия Шостаковича, «Гномы и горный король» (1993) на музыку Эдварда Грига. 
  • Увертюра «Камаринская» в мультфильме звучит в исполнении Государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Владимира Васильева. 
  • Инесса Ковалевская не только стала режиссером мультфильма, но и автором сценария.

Мультфильм-фантазия на музыку Глинки. Все оживает, веселится, танцует под музыку и люди, и звери, и звезды…

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 22 апреля 1980
Дата выхода
22 апреля 1980 Россия 0+
22 апреля 1980 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kamarinskaya, Камаринская
Режиссер
Инесса Ковалевская
В ролях
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Камаринская
Картинки с выставки 6.2
Картинки с выставки (1984)
Гномы и Горный Король 7.1
Гномы и Горный Король (1993)
Четверо с одного двора 6.2
Четверо с одного двора (1967)
Сказка о попе и о работнике его Балде 6.9
Сказка о попе и о работнике его Балде (1973)
Снегирь 5.9
Снегирь (1983)
Чучело-мяучело 6.8
Чучело-мяучело (1982)
Однажды утром 5.9
Однажды утром (1981)
Салют, Олимпиада! 5.3
Салют, Олимпиада! (1979)
Русские напевы 6.2
Русские напевы (1972)
Кострома 5.5
Кострома (1989)
Катерок 6.9
Катерок (1970)
Как львенок и черепаха пели песню 7.1
Как львенок и черепаха пели песню (1972)

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Камаринская

Похожие фильмы онлайн

Картинки с выставки
 
Четверо с одного двора
 
Сказка о попе и о работнике его Балде
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше