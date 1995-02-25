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Citizen X

Гражданин Икс, 1995

1995 / Венгрия / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Американский телевизионный фильм, основанный на реальной истории Андрея Чикатило, который в 1992 году был осужден за убийства 52 женщин и детей, совершенные в период с 1978 по 1990 год. В центре сюжета окажутся советские следователи, которым приходится преодолевать многочисленные бюрократические препятствия на пути к поимке одного из самых известных серийных убийц современности.

  • Съемки фильма прошли в Венгрии – в Будапеште и его окрестностях. Станция, где Чикатило выбирал своих жертв, снимали на железнодорожной станции Хатван, к северо-востоку от Будапешта. Сцена с меньшим по размеру арочным укрытием для поезда снималась в Надьмароше, Гёдёллё и Сокойе. Еще несколько сцен отсняли на вокзале Гёдёллё.
  • Режиссер Крис Джеролмо самостоятельно написал сценарий к ленте, использовав за основу научно-популярную книгу американского писателя Роберта Каллена «Отдел убийств» (The Killer Department) 1993 года. Джеролмо также сыграл эпизодическую роль милиционера в своей картине.
  • Персонажи Фетисова и Буракова имеют реальных прототипов – следователей, занимавшихся делом Чикатило, однако их должности и ранги были изменены для фильма.
  • Название фильма позаимствовано из реального уголовного дела: в материалах под таким прозвищем проходил преступник, личность которого еще не была установлена следствием.
  • За роль Михаила Фетисова Дональд Сазерленд получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ».

Поиск продолжался восемь долгих лет. День за днем Виктор Бураков вел охоту на одного из самых страшных маньяков современности Андрея Чикатило.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 25 февраля 1995
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Крис Джеролмо
В ролях
Стивен Ри
Стивен Ри
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Джеффри ДеМанн
Джеффри ДеМанн
Джосс Экленд
Джон Вуд
Джон Вуд
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Смертельно опасны: 5 криминальных фильмов про известных серийных убийц Тед Банди, Джеффри Дамер, Андрей Чикатило – эти личности известны миру своими ужасающими преступлениями. Их биографии вдоль и поперек исследуются в литературе, встраиваются в музыку и обсуждаются в подкастах. Мы же расскажем о новых и старых кинокартинах, которые раскрывают шокирующие истории реальных серийных убийц.
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18 августа 2021 17:30
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