Гражданин Икс, 1995

Американский телевизионный фильм, основанный на реальной истории Андрея Чикатило, который в 1992 году был осужден за убийства 52 женщин и детей, совершенные в период с 1978 по 1990 год. В центре сюжета окажутся советские следователи, которым приходится преодолевать многочисленные бюрократические препятствия на пути к поимке одного из самых известных серийных убийц современности.