Грязная война, 2004

После многих лет тщательного планирования террористическая операция подходит к завершающей стадии. Власти Лондона не получили никаких разведданных. По мере развертывания операции мы видим трудовую жизнь людей, затронутых терроризмом. Среди них пожарные, обеспокоенные опасными условиями работы, а также глава антитеррористического отделения, в обязанности которого входит защита Лондона, и женщина-детектив-мусульманка, доставленная в Скотланд-Ярд для расследования еще одной террористической ячейки. Но атаку не остановить. Возле станции Ливерпуль террористы-смертники взрывают большое радиологическое рассеивающее устройство. Взрыв убивает множество пассажиров метро и отправляет облако дыма, содержащее радиоактивный мусор, высоко в утреннее небо…