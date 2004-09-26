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Грязная война Грязная война
Киноафиша Фильмы Грязная война
Dirty War

Грязная война, 2004

2004 / США / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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После многих лет тщательного планирования террористическая операция подходит к завершающей стадии. Власти Лондона не получили никаких разведданных. По мере развертывания операции мы видим трудовую жизнь людей, затронутых терроризмом. Среди них пожарные, обеспокоенные опасными условиями работы, а также глава антитеррористического отделения, в обязанности которого входит защита Лондона, и женщина-детектив-мусульманка, доставленная в Скотланд-Ярд для расследования еще одной террористической ячейки. Но атаку не остановить. Возле станции Ливерпуль террористы-смертники взрывают большое радиологическое рассеивающее устройство. Взрыв убивает множество пассажиров метро и отправляет облако дыма, содержащее радиоактивный мусор, высоко в утреннее небо…

  • Режиссер Дэниэл Персиваль получил задание создать для ВВС фильм, концепция которого заключалась в том, чтобы «задуматься о том, что предвещает новое поколение терроризма». Персиваль заявил, что «задача картины заключалась в том, чтобы рассказать историю нападения с точки зрения нескольких разных персонажей. Мы хотим донести идеи этого фильма до как можно более широкой аудитории».
  • Стать соавтором сценария предложили Лиззи Микери. Она сказала о своем вкладе: «Я думаю, что драма способна затронуть больше людей. Если вы поглощены эмоциями задействованных персонажей, а не только статистикой, эффект, который она оказывает на вас, будет длиться дольше и будет более интимным. Цель фильма – разобраться в ситуации, с которой мы столкнулись, и сдвинуть нас с мертвой точки».

Атака террористов направлена в этот раз против жителей Лондона. Террористы планируют взорвать в деловом центре города «грязную бомбу» и, к несчастью, их план удается. Полиция разыскивает вторую группу террористов-смертников, собирающихся повторить атаку…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 26 сентября 2004
Возраст 18+
Режиссер
Дэниэл Персивал
Дэниэл Персивал
В ролях
Гэвин Эбботт
Джоэнн Адамс
Дин Эштон
Пол Энтони-Барбер
Шамшад Ахтар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грязная война 2 постера
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Грязная война
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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