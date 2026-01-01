Оповещения от Киноафиши
Гражданин Икс
Награды и номинации фильма Гражданин Икс
Награды и номинации фильма Гражданин Икс 1995
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Casting
Номинант
