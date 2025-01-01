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Считалка для троих
Считалка для троих
Schitalka dlya troikh
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О фильме
По мотивам сказки «Пузырь, соломинка и уголек».
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Страна
Россия
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1995
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Schitalka dlya troikh, A Counting Rhyme for the Three, Считалка для троих
Режиссер
Сергей Олифиренко
В ролях
Виктор Проскурин
Екатерина Образцова
Александр Малов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
4.9
Оцените
10
голосов
4.1
IMDb
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