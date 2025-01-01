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Киноафиша Фильмы Считалка для троих

Считалка для троих

Schitalka dlya troikh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам сказки «Пузырь, соломинка и уголек».

Страна Россия
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1995
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Schitalka dlya troikh, A Counting Rhyme for the Three, Считалка для троих
Режиссер
Сергей Олифиренко
В ролях
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Екатерина Образцова
Екатерина Образцова
Александр Малов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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Считалка для троих

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