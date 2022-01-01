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Лиза Бреннер
Лиза Бреннер
Lisa Brenner
О персоне
Фильмография
Лиза Бреннер
Lisa Brenner
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Дата рождения
12 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лизы Бреннер
Родилась 12 февраля 1974 года. Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лизы Бреннер
Логово Монстра
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.0
Чавес
2014, США
6.0
С чистого листа
криминал, драма, триллер
2008, США
5.0
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.0
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