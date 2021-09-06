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Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс
Jonathan Frakes
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Джонатан Фрейкс
Jonathan Frakes
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Дата рождения
19 августа 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Беллефонт, Пенсильвания, США
Рост
189 см
Биография Джонатана Фрейкса
Родился 19 августа 1952 года. Беллефонт, Пенсильвания, США.
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Фильмография Джонатана Фрейкса
Врата дьявола
фантастика, триллер
2017, Канада / США
5.0
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
фэнтези, триллер, приключения
2008, США
6.0
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
комедия, боевик, драма, мелодрама, фэнтези, приключения, триллер, исторический
2006, США
6.0
Предвестники бури
приключения, фантастика, комедия, боевик
2004, США
4.0
Останавливающие время
боевик, приключения, комедия
2002, США
5.0
Звездный путь: Возмездие
боевик, приключения, фантастика
2002, США
6.0
Звездный путь: Восстание
боевик, приключения, фантастика
1998, США
6.0
Звездный путь: Первый контакт
боевик, приключения, фантастика, триллер
1996, США
7.0
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Завершились съемки второго сезона сериала «Звездный путь: Пикар» — вскоре начнется работа над третьим сезоном
Премьера второго сезона фантастического сериала намечена на следующий год.
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6 сентября 2021 14:45
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