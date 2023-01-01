Серия фильмов "Библиотекарь" рассказывает историю Флинта Карсена, археолога и исследователя, который работает в секретной организации, посвященной сохранению мистических артефактов. Каждая часть фильма предлагает захватывающие приключения, где Карсен путешествует по всему миру, чтобы найти и защитить древние объекты с потенциальной опасностью для человечества. "Библиотекарь" сочетает в себе элементы фэнтези, экшна и духовного путешествия, привлекая смешение секретов, загадок и потрясающей визуализации.