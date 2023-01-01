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Все части фильма "Библиотекарь"

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Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
фэнтези, триллер, приключения 2008, США
6.0
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
комедия, боевик, драма, мелодрама, фэнтези, приключения, триллер, исторический 2006, США
6.0
Библиотекарь: В поисках копья судьбы
Библиотекарь: В поисках копья судьбы
комедия, приключения, фэнтези 2004, США
6.0
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Жанр
Все Фэнтези Триллер Приключения Комедия Боевик Драма Мелодрама Исторический
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009

Серия фильмов "Библиотекарь" рассказывает историю Флинта Карсена, археолога и исследователя, который работает в секретной организации, посвященной сохранению мистических артефактов. Каждая часть фильма предлагает захватывающие приключения, где Карсен путешествует по всему миру, чтобы найти и защитить древние объекты с потенциальной опасностью для человечества. "Библиотекарь" сочетает в себе элементы фэнтези, экшна и духовного путешествия, привлекая смешение секретов, загадок и потрясающей визуализации.

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