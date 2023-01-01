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Схороните моё сердце у Вундед-Ни
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Bury My Heart at Wounded Knee
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
2007 / США
7.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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