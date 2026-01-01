Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Награды и номинации фильма Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Награды и номинации фильма Схороните моё сердце у Вундед-Ни 2007
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотой глобус 2008
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
