Награды и номинации фильма Схороните моё сердце у Вундед-Ни

Награды и номинации фильма Схороните моё сердце у Вундед-Ни 2007

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
