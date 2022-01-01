Моя дочь, 1956

Когда-то Мирский покинул приморский город, оставив жену Наталью с маленькой дочкой Светланой. Наталья вышла замуж за судью Кочана, ставшего девочке хорошим отцом. Семья жила счастливо. Когда дочь выросла, Мирский вернулся в город и, устроившись в балетную школу, где училась Светлана, очень скоро добился ее уважения и любви, а на последующем суде нашел нужные слова в решении вопроса о его правах отцовства. Однако очень скоро родной отец убедился в том, что ему нечего дать дочери, - и позволил ей вернуться в семью Кочана...