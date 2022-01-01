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Moya doch

Моя дочь, 1956

1956 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Когда-то Мирский покинул приморский город, оставив жену Наталью с маленькой дочкой Светланой. Наталья вышла замуж за судью Кочана, ставшего девочке хорошим отцом. Семья жила счастливо. Когда дочь выросла, Мирский вернулся в город и, устроившись в балетную школу, где училась Светлана, очень скоро добился ее уважения и любви, а на последующем суде нашел нужные слова в решении вопроса о его правах отцовства. Однако очень скоро родной отец убедился в том, что ему нечего дать дочери, - и позволил ей вернуться в семью Кочана...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 2 декабря 1956
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Жилин
В ролях
Виктория Радунская
Олег Жаков
Анатолий Игнатьев
Ада Войцик
Юрий Кротенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя дочь 2 постера
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Моя дочь
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