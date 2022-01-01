Петля Ориона, 1980

На краю Солнечной системы гибнет космический корабль землян. Причиной этого стал сгусток энергии, названный Петлей Ориона, который сформировался где-то в глубинах космоса и сейчас приближается к Земле. Чтобы выяснить, что же это такое, формируется новая экспедиция. Участие в ней принимает советский кибернетик Александр Саганский, создатель роботов-киборгов. Несколько его созданий – биороботов – также включены в состав экспедиции. По мере приближения корабля к Петле Ориона киборги начинают выходить из строя, а люди страдать от психических расстройств. Вскоре на связь с землянами выходят представители инопланетной цивилизации и при помощи андроидных голограмм передают информацию о том, что Земле грозит смертельная опасность. Вместе с космической бурей на нее надвигается галактический стеклянный вирус… Смотрите отечественный фантастический фильм Василия Левина («Капитан Немо») «Петля Ориона». Среди консультантов фильма были известные ученые и космонавты, в том числе и Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос.