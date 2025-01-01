Меню
Анатолий Матешко
Анатолий Матешко Anatolii Mateshko
Киноафиша Персоны Анатолий Матешко

Анатолий Матешко

Anatolii Mateshko

Дата рождения
29 сентября 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Гостомель, Украина

Популярные фильмы

Бирюк 7.1
Бирюк (1977)
Каминный гость 6.2
Каминный гость (2013)
Быстрее собственной тени 6.2
Быстрее собственной тени (1980)

Фильмография Анатолий Матешко

Жанр
Год
Все 24 Фильмы 10 Сериалы 14 Режиссер 17 Актер 8
Все, что захочешь
Все, что захочешь
мелодрама 2021, Украина
Можешь мне верить
Можешь мне верить
драма, мелодрама 2021, Украина
Кто ты?
Кто ты?
криминал, детектив 2018, Украина
Замкнутый круг
Замкнутый круг
мелодрама 2018, Украина
Гордиев узел
Гордиев узел
драма, мелодрама 2014, Украина
Муж на час
Муж на час
драма, комедия, мелодрама 2014, Украина
Генеральская сноха
Генеральская сноха
драма, мелодрама 2013, Россия
Ты будешь моей 5.4
Ты будешь моей Ty budesh moey
мелодрама 2013, Россия
Каминный гость 6.2
Каминный гость Fireplace guest
мелодрама 2013, Россия
Бабье лето
Бабье лето
мелодрама 2011, Россия
Такси для ангела
Такси для ангела
детектив 2007, Россия
Подруга особого назначения
Подруга особого назначения
криминал, драма 2005, Украина
Миф об идеальном муже
Миф об идеальном муже
детектив 2005, Украина
Даша Васильева. Любительница частного сыска
Даша Васильева. Любительница частного сыска
детектив 2003, Россия
День рождения Буржуя 2
День рождения Буржуя 2
криминал, драма 2001, Россия
День рождения Буржуя
День рождения Буржуя
криминал 1999, Россия/Украина
Елисейские поля
Елисейские поля
мелодрама 1993, Россия
Зеленый огонь козы 4.9
Зеленый огонь козы Goat's Green Fire
драма 1989, СССР
Быстрее собственной тени 6.2
Быстрее собственной тени Bystree sobstvennoy teni
драма, спорт 1980, СССР
Петля Ориона 5.2
Петля Ориона Petlya Oriona
фантастика 1980, СССР
Сын чемпиона 5.6
Сын чемпиона Syn chempiona
драма 1978, СССР
Бирюк 7.1
Бирюк Biryuk
драма 1977, СССР
Канал 5.8
Канал Channel
драма 1976, СССР
Земные и небесные приключения 4.8
Земные и небесные приключения Zemnyye i nebesnyye priklyucheniya
детский, приключения 1974, СССР
