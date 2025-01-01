Меню
О персоне
Фильмография
Дата рождения
29 сентября 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Гостомель, Украина
Популярные фильмы
7.1
Бирюк
(1977)
6.2
Каминный гость
(2013)
6.2
Быстрее собственной тени
(1980)
Фильмография Анатолий Матешко
Все, что захочешь
мелодрама
2021, Украина
Можешь мне верить
драма, мелодрама
2021, Украина
Кто ты?
криминал, детектив
2018, Украина
Замкнутый круг
мелодрама
2018, Украина
Гордиев узел
драма, мелодрама
2014, Украина
Муж на час
драма, комедия, мелодрама
2014, Украина
Генеральская сноха
драма, мелодрама
2013, Россия
5.4
Ты будешь моей
Ty budesh moey
мелодрама
2013, Россия
6.2
Каминный гость
Fireplace guest
мелодрама
2013, Россия
Бабье лето
мелодрама
2011, Россия
Такси для ангела
детектив
2007, Россия
Подруга особого назначения
криминал, драма
2005, Украина
Миф об идеальном муже
детектив
2005, Украина
Даша Васильева. Любительница частного сыска
детектив
2003, Россия
День рождения Буржуя 2
криминал, драма
2001, Россия
День рождения Буржуя
криминал
1999, Россия/Украина
Елисейские поля
мелодрама
1993, Россия
4.9
Зеленый огонь козы
Goat's Green Fire
драма
1989, СССР
6.2
Быстрее собственной тени
Bystree sobstvennoy teni
драма, спорт
1980, СССР
5.2
Петля Ориона
Petlya Oriona
фантастика
1980, СССР
Смотреть трейлер
5.6
Сын чемпиона
Syn chempiona
драма
1978, СССР
7.1
Бирюк
Biryuk
драма
1977, СССР
5.8
Канал
Channel
драма
1976, СССР
4.8
Земные и небесные приключения
Zemnyye i nebesnyye priklyucheniya
детский, приключения
1974, СССР
