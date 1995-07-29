Меню
Леонид Бакштаев
Леонид Бакштаев Leonid Bakshtayev
Киноафиша Персоны Леонид Бакштаев

Леонид Бакштаев

Leonid Bakshtayev

Дата рождения
10 мая 1934
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 июля 1995
Место рождения
Добрынь, Белоруссия

Популярные фильмы

Аты-баты, шли солдаты... 7.4
Аты-баты, шли солдаты... (1976)
Алые погоны 6.8
Алые погоны (1980)
История одной любви 6.6
История одной любви (1981)

Фильмография Леонид Бакштаев

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актер 7
История одной любви 6.6
История одной любви Love Story
мелодрама, драма 1981, СССР
Алые погоны 6.8
Алые погоны Alye pogony
детский, семейный, военный 1980, СССР
Петля Ориона 5.2
Петля Ориона Petlya Oriona
фантастика 1980, СССР
Смотреть трейлер
День первый, день последний
День первый, день последний Den pervyy, den posledniy
мелодрама 1978, СССР
Аты-баты, шли солдаты... 7.4
Аты-баты, шли солдаты... Aty-baty, shli soldaty...
исторический, драма, военный 1976, СССР
Тайна партизанской землянки
Тайна партизанской землянки The Secret of Partisan Hut
детский, приключения 1974, СССР
Нина 6
Нина Nina
драма, военный 1971, СССР
