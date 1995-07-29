Меню
Леонид Бакштаев
Leonid Bakshtayev
Леонид Бакштаев
Леонид Бакштаев
Leonid Bakshtayev
Дата рождения
10 мая 1934
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 июля 1995
Место рождения
Добрынь, Белоруссия
Популярные фильмы
7.4
Аты-баты, шли солдаты...
(1976)
6.8
Алые погоны
(1980)
6.6
История одной любви
(1981)
Фильмография Леонид Бакштаев
6.6
История одной любви
Love Story
мелодрама, драма
1981, СССР
6.8
Алые погоны
Alye pogony
детский, семейный, военный
1980, СССР
5.2
Петля Ориона
Petlya Oriona
фантастика
1980, СССР
Смотреть трейлер
День первый, день последний
Den pervyy, den posledniy
мелодрама
1978, СССР
7.4
Аты-баты, шли солдаты...
Aty-baty, shli soldaty...
исторический, драма, военный
1976, СССР
Тайна партизанской землянки
The Secret of Partisan Hut
детский, приключения
1974, СССР
6
Нина
Nina
драма, военный
1971, СССР
