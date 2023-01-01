Звездный инспектор, 1980

База Международной космической инспекции оказалась уничтоженной в результате пиратского нападения неизвестного боевого аппарата. Вслед за этим кончает жизнь самоубийством президент одного из могущественнейших западных концернов. Однако доказать прямую связь между этими событиями поначалу не удается. В район предполагаемой базы пиратского крейсера направляется космический корабль «Вайгач». Оказалось, что на одной из планет удаленной звездной системы гениальным ученым-биофизиком, работавшим на концерн, была оборудована тайная научная лаборатория, где велись исследования по созданию искусственного интеллекта.

Но президент концерна, лелея мечту о создании нерассуждающих солдат, готовых выполнять любой его приказ, вопреки первоначальному замыслу ученого внес коррективы в программу разработок. Это безрассудное решение и предопределило последующий выход эксперимента из-под контроля исследователей: созданный ими искусственный биокибернетический супермозг, завладев инструментами контроля над человеческой психикой, полностью подчинил себе волю своих создателей и превратил их в своих марионеток…