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Звездный инспектор
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Звездный инспектор, 1980

1980 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме
База Международной космической инспекции оказалась уничтоженной в результате пиратского нападения неизвестного боевого аппарата. Вслед за этим кончает жизнь самоубийством президент одного из могущественнейших западных концернов. Однако доказать прямую связь между этими событиями поначалу не удается. В район предполагаемой базы пиратского крейсера направляется космический корабль «Вайгач». Оказалось, что на одной из планет удаленной звездной системы гениальным ученым-биофизиком, работавшим на концерн, была оборудована тайная научная лаборатория, где велись исследования по созданию искусственного интеллекта.

Но президент концерна, лелея мечту о создании нерассуждающих солдат, готовых выполнять любой его приказ, вопреки первоначальному замыслу ученого внес коррективы в программу разработок. Это безрассудное решение и предопределило последующий выход эксперимента из-под контроля исследователей: созданный ими искусственный биокибернетический супермозг, завладев инструментами контроля над человеческой психикой, полностью подчинил себе волю своих создателей и превратил их в своих марионеток…

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1980
Премьера в мире 1 октября 1980
Возраст 18+
Режиссер
Марк Ковалев
В ролях
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Юрий Гусев
Тимофей Спивак
Тимофей Спивак
Валентина Титова
Валентина Титова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звездный инспектор 1 постер
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