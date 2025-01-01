Меню
Людмила Смородина
Людмила Смородина

Людмила Смородина

Дата рождения
7 августа 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Ярослав Мудрый 6.9
Ярослав Мудрый (1981)
Когда наступит день 6.2
Когда наступит день (1988)
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять 5.7
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять (2007)

Фильмография Людмила Смородина

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 5 Сериалы 3 Актриса 8
Можешь мне верить
Можешь мне верить
драма, мелодрама 2021, Украина
Поездка за счастьем
Поездка за счастьем
комедия, мелодрама 2016, Украина
Саквояж со светлым будущим
Саквояж со светлым будущим
драма, криминал 2007, Россия/Украина
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять 5.7
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
комедия, мелодрама 2007, Украина
Двойник 5.2
Двойник The Double
боевик 1995, Украина
Когда наступит день 6.2
Когда наступит день Kogda nastupit den
драма 1988, СССР
Ярослав Мудрый 6.9
Ярослав Мудрый Yaroslav Mudry
военный, драма, боевик 1981, СССР
Петля Ориона 5.2
Петля Ориона Petlya Oriona
фантастика 1980, СССР
Смотреть трейлер
