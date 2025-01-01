Меню
О персоне
Фильмография
Людмила Смородина
Людмила Смородина
Дата рождения
7 августа 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
6.9
Ярослав Мудрый
(1981)
6.2
Когда наступит день
(1988)
5.7
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
(2007)
Фильмография Людмила Смородина
Актриса
8
Можешь мне верить
драма, мелодрама
2021, Украина
Поездка за счастьем
комедия, мелодрама
2016, Украина
Саквояж со светлым будущим
драма, криминал
2007, Россия/Украина
5.7
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
комедия, мелодрама
2007, Украина
5.2
Двойник
The Double
боевик
1995, Украина
6.2
Когда наступит день
Kogda nastupit den
драма
1988, СССР
6.9
Ярослав Мудрый
Yaroslav Mudry
военный, драма, боевик
1981, СССР
5.2
Петля Ориона
Petlya Oriona
фантастика
1980, СССР
Смотреть трейлер
