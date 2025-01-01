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Робинзон Кузя
Робинзон Кузя
Robinzon Kuzya
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
О приключения мальчика Кузи, попавшего на необитаемый остров.
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Страна
СССР
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
1978
Другие названия
Robinzon Kuzya, Робинзон Кузя
Режиссер
Анатолий Резников
В ролях
Эраст Гарин
Георгий Менглет
Спартак Мишулин
Георгий Вицин
Бронислава Захарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
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