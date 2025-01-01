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Постер фильма Робинзон Кузя
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Киноафиша Фильмы Робинзон Кузя

Робинзон Кузя

Robinzon Kuzya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О приключения мальчика Кузи, попавшего на необитаемый остров.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1978
Другие названия
Robinzon Kuzya, Робинзон Кузя
Режиссер
Анатолий Резников
В ролях
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Георгий Менглет
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Бронислава Захарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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