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Шелковая кисточка Шелковая кисточка
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Шелковая кисточка, 1977

1977 / СССР
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

По мотивам алтайской сказки о девочке по имени Шелковая Кисточка.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 1977
Возраст 0+
Режиссер
Лидия Сурикова
В ролях
Клара Румянова
Авангард Леонтьев
Всеволод Шиловский
Светлана Харлап
Татьяна Карпова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шелковая кисточка 1 постер
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